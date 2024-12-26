Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı: 8 ay sonra ilk

Merkez Bankası (TCMB) bugün gerçekleştirdiği yılın son toplantısında yüzde 50 olan politikası faizini 250 baz puan indirdi. Böylece banka Nisan 2024'ten bu yana sabit tuttuğu faizde ilk kez indirime gitti.





Banka, 8 kez yüzde 50 seviyesinde sabit tutulan politika faizini bu toplantıda 250 baz puan indirdi. Böylece politika faizi yüzde 47,50 seviyesine çekilirken 22 ay sonra ilk kez faiz indirimine gidildi.





TCMB Haziran 2023'ten 2024 Mart ayına kadar olan dönemde politika faizini 41,5 puan artırarak yüzde 50'ye yükseltmişti. Nisan ayından bu yana ise politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.





Banka ayrıca, faiz koridorunu da daraltma kararı aldı. Karar metninde "Gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar verilmiştir" denildi. Böylece gecelik borç alma faizi yüzde 46, borç verme faizi yüzde 49 olarak yeniden belirlendi.





PİYASA DA İNDİRİM BEKLİYORDU

Piyasada genel beklentilerde politika faizinde indirime gidileceği yönünde yoğunlaşmıştı.





Piyasalar, Merkez Bankası’nın bir önceki toplantıda açıkladığı PPK metnini "indirim kapıda" olarak algılamıştı. Ayrıca asgari ücretin 2025 enflasyon hedefine uyumlu olarak yüzde 30 artırılması da indirim beklentilerini güçlendirdi. Diğer bir yandan TCMB'nin gelecek yıl 8 toplantı yapacağını açıklaması da beklentilerde etkili oldu.





KARAR METNİ

PPK metninde şu ifadelere yer verildi:





"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’den yüzde 47,5’e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar vermiştir.





Enflasyonun ana eğilimi kasım ayında yataya yakın seyretmiştir. Öncü veriler aralık ayında ana eğilimde düşüşe işaret etmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamayı sürdürerek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşme belirginleşmektedir. İşlenmemiş gıda enflasyonu önceki iki aydaki yüksek seyrin ardından aralık ayında ılımlı görünmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.





SIKI PARA POLİTİKA VURGUSU SÜRDÜ

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürmekte ve dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.





Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.





Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.





Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.





Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.





Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."