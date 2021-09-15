Merkez Bankası'ndan gece yarısı döviz operasyonu

Merkez Bankası (TCMB) döviz talebini kısmak için gece yarısı tebliği yayımladı. 15 Eylül 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğe göre döviz mevduatı için bankalardan istenen munzam (zorunlu) karşılık oranları 200 baz puan artırıldı. Merkez Bankası söz konusu kararın akabinde eylül sonuna dek piyasadan 4 milyar dolar çekecek.





Kronos'ta yer alan haberde, yeni tebliğe göre vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesapları için munzam karşılık oranı yüzde 23’e yükseldi. 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli döviz hesaplarında zorunlu karşılık oranı ise yüzde 17 oldu.





1 yıla kadar vadeli altın, gümüş ve platin gibi değerli metallere dayalı mevduatta ise karşılık oranları yüzde 22’den yüzde 24’e çıkarıldı.





Başka bir ifadeyle bankalardaki her 100 dolarlık vadeli mevduatın 23 doları TCMB otoparkına yüzde sıfır faiz mukabilinde vade sonuna kadar park edilecek. Döviz hesaplarının maliyeti artacağı için bankalar müşterilerini TL mevduata ikna etme yarışına girecek.





MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİNE HAZIRLANIYOR





Kronos ekonomi yazarı Turhan Bozkurt, TCMB’nin döviz açığını kapatmak ve faiz indirimi esnasında döviz kurlarının yükselmesini sınırlandırmak için yine dövize yatırım yapan mudiyi cezalandırdığına işaret etti.





Bozkurt şahsi Twitter hesabında, “Merkez Bankası yabancı para munzam (zorunlu) karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı. Vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 23’e yükseldi. Faiz indirimi için başka bir hazırlık daha.” değerlendirmesinde bulundu.





TCMB, 1 Temmuz 2021 tarihinde döviz mevduatında munzam karşılığı yüzde 19’dan yüzde 21’e çıkarmıştı.





3 Eylül itibarıyla yerli şahıs ve şirketlerin döviz mevduatı 1 milyar 922 milyon dolar artarak 238,2 milyar dolara çıkmıştı. Söz konusu tutar Cumhuriyet tarihinin rekoru olarak kayıtlara geçerken, “TL’den kaçış” anlamına gelen “dolarizasyon” tam gaz devam ediyor.



