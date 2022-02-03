Merkez Bankası'ndan 'ihtiyat akçesi' kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen yıl kârından avans ve birikmiş yedek akçenin dağıtılması yönünde karar aldı. Buna göre, ilgili mevzuat çerçevesinde; 45 milyar Türk Lirası kâr payı avans tutarının, 4,3 milyar lirası ihtiyat akçesinin hissedarlarına dağıtılacak.







TCMB'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, ''Merkez Bankası 2021 yılı dönem kârı üzerinden kâr payı avansı ödenmesine ve 2020 yılı kârından ayrılan ihtiyat akçesinin dağıtılmasına karar verilmiştir'' ifadeleri yer aldı.





Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:





"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 3 Şubat 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul toplantısında, Merkez Bankası 2021 yılı dönem kârı üzerinden kâr payı avansı ödenmesine ve 2020 yılı kârından ayrılan ihtiyat akçesinin dağıtılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda ve ilgili mevzuat çerçevesinde; 45 milyar Türk lirası kâr payı avans tutarının, 4,3 milyar Türk lirası ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır."





ÖZTRAK'TAN TEPKİ: ENFLASYON BÖYLE Mİ DÜŞECEK?





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü ve Tekirdağ Milletveili Faik Öztrak,Merkez Bankası kararına, "Enflasyon böyle mi düşecek?" ifadeleriyle tepki gösterdi.





Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Bir gecede TCMB Bilançosunu makyajladılar, 70 milyarlık zararı 60 milyar kâra çevirdiler. Nisan ayını bekleyemediler. Bugün olağanüstü genel kurul yaptılar. TCMB kasasından Hazine’ye 49,3 milyar TL avans verdiler. Enflasyon böyle mi düşecek? Hadi canım sen de!"





İHTİYAÇ AKÇESİ NEDİR?







İhtiyat akçesi; olağanüstü durumlarda, savaş durumlarında, doğal felaketlerde kullanılması için Merkez Bankası 'nın kenara ayırdığı para olarak tanımlanıyor.





GENEL KURUL SON ÜÇ YILDIR ÖNE ÇEKİLİYOR





Son üç yıldır, Merkez Bankası’nın genel kurulları öne çekilerek, yıl kârından ortaklara dağıtılacak tutarın büyük kısmının avans olarak verilmesi kararı alınıyor. Sembolik birkaç şahıs ve banka hissesi dışında Merkez Bankası’nın hisseleri Hazine’ye ait bulunuyor. Hazine’ye kârdan avans yanında birikmiş ihtiyat akçesinin de dağıtılması Genel Kurul gündemine alınmıştı.