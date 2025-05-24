Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Zorunlu karşılık oranları değişti /24 Mayıs 2025 01:03

Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Zorunlu karşılık oranları değişti

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), yurt dışından temin edilen Türk lirası cinsi kısa vadeli borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarını yükseltti.

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TCMB tarafından yapılan makro ihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusuna göre, makro finansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek amacıyla yurt dışından temin edilen Türk lirası cinsi kısa vadeli borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarında değişiklikler yapıldı.

Buna göre, Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler için 1 yıla kadar vadede yüzde 12 olan zorunlu karşılık oranı, vadeye göre farklılaştırılarak 1 aya kadar vadede yüzde 18’e, 3 aya kadar vadede yüzde 14’e yükseltildi.

TCMB, yaptığı düzenleme ile kısa vadeli dış borçlanmayı sınırlamayı, sermaye yapısını güçlendirmeyi ve Türk Lirası likiditesini daha etkin yönetmeyi amaçlıyor. Merkez Bankası, bu değişikliğin makro ihtiyati çerçeve kapsamında hayata geçirileceğini ve finansal sistemde uzun vadeli istikrarın destekleneceğini belirtti.
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