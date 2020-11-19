Samanyolu Haber /Ekonomi / [ANALİZ] Hükûmete güvenip kredi alan yandı! /19 Kasım 2020 14:01

[ANALİZ] Hükûmete güvenip kredi alan yandı!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7 Kasım'da gece yarısı kararnamesi ile Murat Uysal'ın yerine Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı koltuğuna oturtulan Naci Ağbal ilk kritik kararını verdi. Politika faizi yüzde 10,25'ten yüzde 15'e çıkarıldı. Faiz artışı hükûmetin talimatı ile kredi faizlerinin yüzde 8'e kadar indirildiği nisan ve mayıs aylarında borçlananları vuracak.

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SAMANYOLUHABER | ANALİZ- Piyasaların dikkat kesildiği toplantıdan alınan karar açıklandı. Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) haftalık repo (politika) faizini yüzde 10,25'ten yüzde 15'e çıkardı.  TCMB tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verdi. 

PPK'dan yapılan açıklamada "Kurul enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir." denildi.

DOLAR 7,51 TL'YE İNDİ, TEKRAR YÜKSELDİ

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir." Piyasanın beklentisini karşılayan kararın hemen akabinde dolar 7,70 TL'den 7,51 TL'ye kadar geriledi. Euro ise 8,89 TL'ye kadar indi. Türkiye saati ile 14:10'da dolar 7,61 TL'den, euro 9,01 TL'den satılıyor. Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi ise yüzde 1'e yakın değer kazandı.  Dolar için 7,52 TL, euro için 8,99 TL kritik destek noktaları.  

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Kasım'da gece yarısı TCMB Başkanı Murat Uysal'ı azletmişti, Naci Ağbal'ı getirmişti. 

Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak kendisinin kavgalı olduğu Ağbal'ın TCMB Başkanılığı'na getirilmesinin akabinde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettiğini 8 Kasım'da Instagram hesabında ilan etmişti. 

KREDİ ALANLAR TUZAĞA DÜŞTÜ

Uysal, 7 Temmuz 2019'da gece yarısı kararnamesi ile Murat Çetinkaya'nın koltuğuna oturmuştu. Erdoğan, Çetinkaya için, "Faizi indirmesini söyledik, dinletemedik. Biz de görevden aldık." ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan ve Albayrak'ın talimatı ile nisan ve mayıs aylarında Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank faiz indirimine gitmişti. 

TCMB'nin son kararı ticari kredi faizlerinin yüzde 8'in altına indiği dönemde borç alan şirketlerde yıkıma sebep olacak. 

Ticari kredi faizleri yüzde 20'ye doğru tırmanırken, artan finansman maliyeti yeni iflasları beraberinde getirecek. 

Hükûmetin bütün uyarılara rağmen piyasa fiyatının altında döviz satmaya devam etmesi ve TCMB'nin 120 milyar dolar rezervi eritmesinin akabinde faiz artışına gidilmesini değerlendiren iktisatçılara göre sonuç fiyasko. 
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