Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası'ndan rekor indirim /24 Ekim 2019 14:04

Merkez Bankası'ndan rekor indirim

Son iki toplantıda politika faizini yüzde 24'ten yüzde 16,50'ye indiren Merkez Bankası bugün yine bir indirim kararı aldı. Haftalık repo faizi yüzde 14'e indi. Kararın etkisi ile dolar 5,76 TL'ye, euro ise 6,41 TL'ye yükseldi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yüzde 16,50 olan haftalık repo faizini (politika faizini) yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirdi.
Merkez Bankası Eylül toplantısında da politika faizini 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekmişti. 
DÖVİZ HAFİF YÜKSELDİ, FAİZ DÜŞTÜ
Kararın etkisi ile döviz fiyatları hafif arttı. Türkiye saati ile 14:30'da Amerikan Doları 5,76 TL, euro ise 6,42 TL oldu. Hazine'nin iki yıllık borçlanma maliyeti yüzde 14'ün altına geriledi. 
Karardan önceki seviyelerde seyreden Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi ise 101 bin puanı zorluyor.  
MURAT UYSAL'DAN İNDİRİM REKORU

Murat Uysal'ın gece yarısı darbesi ile başkanlık koltuğuna oturtulduğu temmuzdan beri TCMB Para Politikası Kurulu toplam 1.000 baz puanlık (yüzde 10) faiz indirimi yapmış oldu.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Murat Çetinkaya'nın niçin görevden azledildiği sorusuna şu cevabı vermişti: "Kaç defa faizi indirmesini söyledik. Bizi dinlemedi. Ben de görevden aldım."
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