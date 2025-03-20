Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası'ndan Türk Lirası için peş peşe hamleler /20 Mart 2025 19:01

Merkez Bankası'ndan Türk Lirası için peş peşe hamleler

Merkez Bankası finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesini kararlaştırdı. Ayrıca gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltildi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu onlarca kişinin gözaltına alınmasının ardından piyasalar hareketlendi. Merkez Bankası, son gelişmelerin ardından yaptığı toplantıda peş peşe kararlar aldı.

Toplantıda söz konusu gelişmelerin enflasyon görünümü açısından oluşturabileceği risklerin değerlendirildiği ve sıkı parasal duruşu destekleyici tedbirler alındığı vurgulanan duyuruda, bu doğrultuda Kurulun Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 46’ya yükseltilmesine karar verdiği bildirildi.

Kurulun politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’de sabit tuttuğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca, piyasadaki oynaklığı sınırlamak üzere TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler alınmıştır. Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır."

Açıklamada, Kurulun kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacağı belirtilerek, Para Politikası Kurulu Toplantı Özetinin beş iş günü içinde yayımlanacağı kaydedildi.

REPO İHALELERİNE ARA

Ayrıca TCMB, Türk Lirası likidite yönetimine ilişkin yaptığı açıklamada, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesine karar verildiğini duyurdu.
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