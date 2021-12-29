Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası'ndan uzlaşmalı vadeli döviz ihalesi /29 Aralık 2021 19:45

Merkez Bankası'ndan uzlaşmalı vadeli döviz ihalesi

Merkez Bankası, son ekonomi modelindeki aksiyon adımlarından biri olan TL uzlaşmalı vadeli döviz ihalelerinin ilkini açtığı belirtildi.

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Merkez Bankası, son ekonomi modelindeki aksiyon adımlarından biri olan TL uzlaşmalı vadeli döviz ihalelerinin ilkini açtı.

TCMB, 1 ve 3 ay vadeli 100'er milyon dolarlık ihaleye çıktı. 1 ay vadeli ihaleye 74 milyon dolar teklif gelirken, ortalama fiyat 12,74 seviyesinde oldu. 3 ay vadeli ihaleye ise 115 milyon dolar teklif gerçekleşti. Bu ihalede ortalama fiyat 13,22 olarak kaydedildi.

TCMB 21 Aralık'ta ihracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla Banka nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirileceğini bildirmişti.

VADELİ DÖVİZ SATIŞI YAPILACAĞI BELİRTİLMİŞTİ

BloombergHT'nin haberine göre, TCMB tarafından yapılan açıklamada, ihracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Banka nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı yapılacağı belirtilmişti.

1 ve 3 ay vadeli olarak gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimin kamuoyu ile ayrıca paylaşılacağı, firmaların söz konusu ihalelere bankalar aracılığıyla katılım sağlayabileceği kaydedilen açıklamada, "Ayrıca, ihracatçı ve ithalatçı firmalar VİOP’ta gerçekleştirilecek vadeli döviz alım taleplerini bankalar aracılığıyla döviz Piyasaları Müdürlüğüne iletebilecektir" ifadeleri kullanılmıştı.
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