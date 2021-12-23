Merkez Bankası'ndan yeni 'dolar' açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadeden önce çekim yapılması durumunda dönüşüm kurunun ilan edilen kurdan düşük olması durumunda kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacağını belirtti.
HESAP GÜNCELLENECEK
TCMB, yeni enstrümanın uygulama talimatı ile ilgili, çekim yapılan tarihte saat 11:00’de Merkez Bankasınca ilan edilen kurun dönüşüm kurundan düşük olması durumunda hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen Döviz alış kurundan hesabın güncelleneceği de belirtildi.
AYNI GÜN BİLDİRİLECEK
Aradaki farkın Merkez Bankası'na bildirilecek Türk lirası hesabına aktarılacağını belirten TCMB, bu işlemlere ilişkin bilgilerin bildirim formuna uygun olarak Merkez Bankası'na aynı gün elektronik ortamda bildirileceğini söyledi.