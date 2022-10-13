Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası'ndan yeni 'döviz mevduatı' açıklaması /13 Ekim 2022 20:29

Merkez Bankası'ndan yeni 'döviz mevduatı' açıklaması

Merkez Bankası (MB) yönetimince yapılan açıklamada, Türkiye'de bulunan döviz mevduat rakamının yaklaşık 3 milyar dolar artış gösterdiğinin belirtildiği ifade edildi.

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Türkiye'deki döviz mevduat rakamları konusunda Merkez Bankası (MB) yönetimince yeni bir açıklama yapıldığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, Türkiye'de bulunan döviz mevduat rakamının yaklaşık 3 milyar dolar artış gösterdiğinin belirtildiği ifade edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 210 milyar 332,2 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 7 Ekim ile sona eren haftada 213 milyar 313,0 milyon dolara geldi. Ayrıca geçtiğimiz yıl oranla dolaşıma çıkan banknot ve madeni para toplamı yüzde 45,07 artış gösterdi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 267,9 milyon dolar artarak 127 milyar 992,2 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 2 milyar 712,9 milyon dolar artarak 85 milyar 320,8 milyon dolar oldu.
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