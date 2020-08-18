Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası'ndan yeni karar: Bankalararası gecelik borç alabilme limiti yarıya düşürüldü /18 Ağustos 2020 10:28

Merkez Bankası'ndan yeni karar: Bankalararası gecelik borç alabilme limiti yarıya düşürüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL), 19 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür" açıklamasında bulundu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerinin yarından itibaren gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürüldüğünü bildirdi.

TCMB'den, Türk lirası likidite yönetimine ilişkin yapılan duyuruda, "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL), 19 Ağustos'tan geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür." ifadelerine yer verildi.
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