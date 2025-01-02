Merkez Bankası'ndan yeni KKM kararı: Kur korumalı destek kaldırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz yükümlülüğü olan tüzel kişilerin döviz veya Türk Lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına sağlanacak destek hakkındaki Tebliğ'in yürürlükten kaldırılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.



Buna göre; 30 Mart 2023 tarihli ve 32148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan döviz yükümlülüğü olan yurt içi yerleşik tüzel kişilerin yükümlülükleri kapsamında döviz dönüşüm veya Türk lirası cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarına sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğ yürürlükten kaldırıldı.