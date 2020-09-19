Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası'ndan yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini /19 Eylül 2020 11:00

Merkez Bankası'ndan yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Dolar ve Euro rekor üstüne rekor kırıyor. Dolar son olarak 7.55 TL seviyelerinde seyrederken Euro ise 8.98 ile 9 TL seviyelerine dayandı.

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Merkez Bankası eylül ayı beklenti anketinde ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 11,46’ya yükseldi. Bir önceki anket döneminde beklenti yüzde 10,82 düzeyindeydi.

Merkez Bankası eylül ayı beklenti anketi sonuçlarına göre, yıl sonu bankalar arası dolar/TL kuru beklentisi de 7,3428’den 7,5990’a çıktı.

ParaAnaliz'in haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketinde yer alan değişiklikler şöyle:

"BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,79 iken, bu anket döneminde yüzde 11,00 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,43 iken bu anket döneminde yüzde 10,58 oldu. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,43 ve yüzde 8,62 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,34 TL iken, bu anket döneminde 7,60 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 7,68 TL iken, bu anket döneminde 7,94 TL oldu.

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde -1,6 iken bu anket döneminde yüzde -1,5 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,3 iken, bu anket döneminde yüzde 4,2 oldu."
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