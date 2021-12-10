Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası'nın anket verileri açıklandı /10 Aralık 2021 20:21

Merkez Bankası'nın anket verileri açıklandı

Merkez Bankası'nca Aralık ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları açıklandı. Söz konusu ankette yıl sonu enflasyon (TÜFE) beklentisi yüzde 19,31'den yüzde 23,85'e yükseldi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Aralık ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon (TÜFE) beklentisi yüzde 19,31'den yüzde 23,85'e yükseldi.

Ankette 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 21,39 oldu. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 15,61'di. Aradaki fark, söz konusu veri setindeki en sert artış.

Ankette yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi de yüzde 19,31'den yüzde 23,85'e yükseldi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 14,41 olarak gerçekleşti.

12 AY SONRASI DOLAR KURU BEKLENTİSİ 15,56

Aralık anketinde yıl sonu Dolar/TL beklentisi 9,98 TL'den 13,77'ye yükseldi. 12 ay sonrası dolar/TL kuru beklentisi ise 10,93'ten 15,56'ya çıktı.

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,2 iken bu anket döneminde yüzde 9,9'a yükseldi.

GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise önceki anket döneminde yüzde 4,2'ken bu anket döneminde yüzde 4,1 oldu.
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