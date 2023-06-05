Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası'nın başına geçecek mi? /05 Haziran 2023 16:28

Merkez Bankası'nın başına geçecek mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanlığı için adı geçen Hafize Gaye Erkan ile görüştü.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni Kabine’yi açıklamasının ardından, gözler bürokraside yapılacak atamalara döndü.

NTV’de yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanlığı için önerdiği Hafize Gaye Erkan ile görüştü. Görüşmenin ardından bir açıklama yapılmadı.

1982 doğumlu Hafize Gaye Erkan, bankacılık, yatırımlar, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon alanlarında uzmanlığa sahip, bir finansal hizmetler uzmanı. Halen Marsh McLennan'da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merkez Bankası'nın başına geçecek mi? Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:59:09