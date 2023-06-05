Merkez Bankası'nın başına geçecek mi?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni Kabine’yi açıklamasının ardından, gözler bürokraside yapılacak atamalara döndü.







NTV’de yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanlığı için önerdiği Hafize Gaye Erkan ile görüştü. Görüşmenin ardından bir açıklama yapılmadı.





1982 doğumlu Hafize Gaye Erkan, bankacılık, yatırımlar, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon alanlarında uzmanlığa sahip, bir finansal hizmetler uzmanı. Halen Marsh McLennan'da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.