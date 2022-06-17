Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası'nın dolar tahmini 'zirve' yaptı /17 Haziran 2022 23:10

Merkez Bankası'nın dolar tahmini 'zirve' yaptı

Merkez Bankası yönetimince yapılan haziran ayı piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu dolar kuru tahmininin 17.57 TL'den 18.89 TL'ye yükseldiği aktarıldı.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı.

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 17.57 TL iken, bu anket döneminde 18.89 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 18.47 TL ve 20.70 TL olarak gerçekleşti.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 57.92 iken, bu anket döneminde yüzde 64.59 olarak belirlendi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33.28 iken, bu anket döneminde yüzde 37.91 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19.54 ve yüzde 22.04 olarak gerçekleşti.
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