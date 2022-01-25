Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası'nın döviz ihalelerine düşük teklif /25 Ocak 2022 21:30

Merkez Bankası'nın döviz ihalelerine düşük teklif

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yönetimi tarafından düzenlenen ihale ile iglili bilgi paylaşımı yapıldı. TCMB'nin 100 milyon dolarlık 1 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz ihalesinde teklif 300 bin dolar oldu. İhalede ortalama fiyat 13,72 olarak gerçekleşti.

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TCMB 21 Aralık'ta ihracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla banka nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirileceğini bildirmişti.

1 ve 3 ay vadeli olarak gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimin kamuoyu ile ayrıca paylaşılacağı, firmaların söz konusu ihalelere bankalar aracılığıyla katılım sağlayabileceği kaydedilen açıklamada, "Ayrıca, ihracatçı ve ithalatçı firmalar VİOP’ta gerçekleştirilecek vadeli döviz alım taleplerini bankalar aracılığıyla Döviz Piyasaları Müdürlüğü'ne iletebilecektir" ifadeleri kullanılmıştı.

DÜŞÜK TEKLİF GELDİ

TCMB'nin 100 milyon dolarlık 1 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz ihalesinde teklif 300 bin dolar oldu. İhalede ortalama fiyat 13,72 olarak gerçekleşti.

100 milyon dolarlık 3 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz ihalesinde ise teklif 400 bin dolar olarak kaydedildi. Bu ihalede ortalama fiyat 400 bin dolar seviyesinde kaldı.

1 ve 3 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz ihalelerinde toplam satış 700 bin dolarda kaldı.

DAHA ÖNCE TEKLİF GELMEMİŞTİ

4, 11 ve 18 Ocak'ta yapılan 1 ay vadeli ihalelere de teklif gelmemişti. Böylelikle 1 ay vadeli ihalede ilk kez teklif geçilmiş oldu.
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