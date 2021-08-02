Enflasyon paketindeki turist hesabı da şaştı



Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu geçen hafta enflasyon raporu konuşmasında yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vereceğini, bu gelişmede ‘aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasının’ etkili olduğunu söylemişti. Kavcıoğlu bu yıl yaklaşık 20 milyar dolar turizm geliri beklediklerini de kaydetmişti.









Üç senaryo

Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre Merkez Bankası’nın ilk senaryosunda 19,4 milyon turistin geleceği bu turistlerin kişi başına 750 dolar harcaması halinde 14,6 milyar dolar, 800 dolar harcaması halinde 15,5 ve 830 dolar harcaması halinde de 16,1 milyar dolar turizm geliri elde edebileceği tahmin edildi.





İkinci senaryoda turist sayısının 23,3 milyon olması halinde 750 dolarlık harcamada 17,4, 800 dolarlık harcamada 18,6 ve 830 dolarlık harcamada da 19,3 milyar dolar turizm geliri elde edebileceği hesaplandı.





Turist sayısının 26,5 milyon lira olması halinde ise gelir aynı harcama miktarına göre sırasıyla 19.9 milyar dolar, 21.2 milyar dolar ve 22 milyar dolar olarak tahmin edildi.





Merkez Bankası’nın raporuna göre turizmdeki toparlanma cari işlemler dengesi, büyüme ve istihdam üzerinde de olumlu etki yaratacak. Buna göre turizmdeki toparlanmanın 2021 yılında cari işlemler dengesine 2,5-10 milyar dolar, büyümeye 0,6-2,7 puan, istihdama ise yüzde 0,3-1,2 oranında katkı yapabileceği belirtildi.





Pandemi öncesi seviyelerden uzak

Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı hala pandemi öncesi seviyelerden uzak olsa da yılın ilk yarısında yüzde 27 artışla 5,73 milyon kişiye yükseldi. Pandemi öncesi ziyaretçi sayısı 18,1 milyon seviyesindeydi.





TÜİK verilerine göre pandemi öncesi 2019 ikinci çeyrekte 8 milyar dolar turizm geliri elde edilmişti. Bu yıl ilk yarıda gelir 5,46 milyar dolar kaydedildi. Türkiye’nin en aktif turizm sezonu olan üçüncü çeyreklerde pandemi öncesi gelir 14 milyar dolar düzeyindeydi.