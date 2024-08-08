Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine tepki: Asgari ücrete 'sefalet' zammı geliyor!

Ekonomistler, enflasyon hedefinin sabit tutulmasına tepki gösterdi.
ASGARİ ÜRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Dr. M. Murat Kubilay, amacın yeni yılda asgari ücreti sadece yüzde 14 artırmak olduğunu ve piyasa beklentilerinin yüzde 25 olmasına rağmen hedefin sabit tutulduğunu söyledi.
İŞSİZLİK KAPIDA!
Ömer Rıfat Gencal, Merkez Bankası'nın yıl sonu yüzde 38 enflasyon tahminini değiştirmemesi ve 2025 beklentisini yüzde 14'te tutmasının büyük bir daralma ve işsizlik tehlikesi yaratabileceğini ifade etti. Gencal, politika faizinin yüksek kalmaya devam edeceği mesajını aldığını belirtti.
'RAPORUN İNANDIRICILIĞI ZAYIFLADI'
Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, son raporda yer alan yıl sonu enflasyon tahmin aralığının 34-42 olarak tutulmasını eleştirdi. Kara, tahminlerin değiştirilmemesinin raporun inandırıcılığını zayıflattığını belirtti.