Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine tepki: Asgari ücrete 'sefalet' zammı geliyor! /08 Ağustos 2024 14:32

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine tepki: Asgari ücrete 'sefalet' zammı geliyor!

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak korudu. 2025 ve 2026 tahminleri ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde kaldı. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri ve para politikası kararları, ekonomistlerin tepkisini çekti. Ekonomistler amacın yeni yılda asgari ücreti sadece yüzde 14 artırmak olduğunu öne sürdü.

SHABER3.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu yılın 3. çeyreğine ilişkin Enflasyon Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak korudu. 2025 ve 2026 tahminleri ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde kaldı.

Ekonomistler, enflasyon hedefinin sabit tutulmasına tepki gösterdi.

ASGARİ ÜRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Dr. M. Murat Kubilay, amacın yeni yılda asgari ücreti sadece yüzde 14 artırmak olduğunu ve piyasa beklentilerinin yüzde 25 olmasına rağmen hedefin sabit tutulduğunu söyledi.

İŞSİZLİK KAPIDA!

Ömer Rıfat Gencal, Merkez Bankası'nın yıl sonu yüzde 38 enflasyon tahminini değiştirmemesi ve 2025 beklentisini yüzde 14'te tutmasının büyük bir daralma ve işsizlik tehlikesi yaratabileceğini ifade etti. Gencal, politika faizinin yüksek kalmaya devam edeceği mesajını aldığını belirtti.

'RAPORUN İNANDIRICILIĞI ZAYIFLADI'

Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, son raporda yer alan yıl sonu enflasyon tahmin aralığının 34-42 olarak tutulmasını eleştirdi. Kara, tahminlerin değiştirilmemesinin raporun inandırıcılığını zayıflattığını belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine tepki: Asgari ücrete... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:46:12