Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine tepki: Asgari ücrete 'sefalet' zammı geliyor!

Ekonomistler, enflasyon hedefinin sabit tutulmasına tepki gösterdi.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu yılın 3. çeyreğine ilişkin Enflasyon Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak korudu. 2025 ve 2026 tahminleri ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde kaldı.Dr. M. Murat Kubilay, amacın yeni yılda asgari ücreti sadece yüzde 14 artırmak olduğunu ve piyasa beklentilerinin yüzde 25 olmasına rağmen hedefin sabit tutulduğunu söyledi.Ömer Rıfat Gencal, Merkez Bankası'nın yıl sonu yüzde 38 enflasyon tahminini değiştirmemesi ve 2025 beklentisini yüzde 14'te tutmasının büyük bir daralma ve işsizlik tehlikesi yaratabileceğini ifade etti. Gencal, politika faizinin yüksek kalmaya devam edeceği mesajını aldığını belirtti.Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, son raporda yer alan yıl sonu enflasyon tahmin aralığının 34-42 olarak tutulmasını eleştirdi. Kara, tahminlerin değiştirilmemesinin raporun inandırıcılığını zayıflattığını belirtti.