Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Ocak 2025 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası Şubat 2023 sonrası ilk kez geçtiğimiz ay faizleri sürpriz bir şekilde beklentilerin üzerinde 250 baz puan indirmişti. 2024 yılı Mart ayından beri yüzde 50 seviyesinde bulunan faizler Aralık ayında yüzde 47,50’ye çekilmişti. Merkez Bankası ikinci kez faiz indirimine gitti. Peki Ocak 2025 faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası ne kadar faiz indirdi? Faiz oranı yüzde kaç oldu?





OCAK AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Yeni yılın ilk Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 22 Ocak Çarşamba bugün Fatih Karahan başkanlığında gerçekleşti. Merkez Bankası faiz kararı saatler 14.00'ü gösterdiğinde açıklandı.





Merkez Bankası ikinci kez faizi indirdi. Yüzde 47,50 seviyesinde olan politika faizi 250 baz puan düşüşle yüzde 45’e çekildi.





TCMB'nin bir sonraki toplantısı 6 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.





FAİZ KARARI SONRASI PİYASALARIN İLK TEPKİSİ NE OLDU?

Dolar/TL karar sonrası 35,65 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda euro/TL ise 37,19 Liradan hareket ediyor.





Gram altın ise ons altındaki yükselişle 3.167 liraya kadar yükselerek rekor kırmıştı. Ancak bugün altın fiyatları hafif geriledi. Şu sıralarda ise3.156 TL’den işlem görüyor.

Türkiye Kredi Risk Primi CDS 265,66 puan seviyesinde bulunuyor.





Borsa İstanbul da şu sıralarda 10.122 puandan hareket ediyor.





İŞTE PPK METNİNDE YER ALAN İFADELER

Merkez Bankası faiz kararı sonra faiz karar metni yayımlandı. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada şöyle denildi:





“Aralık ayında enflasyonun ana eğilimi gerilerken, öncü veriler ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret etmektedir. Bu gelişmede, zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek hizmet kalemleri öne çıkmaktadır. Temel mal enflasyonu ise görece düşük seyretmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.





Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.





Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenecek ve sterilizasyon araçları ek tedbirlerle etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.





Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.”