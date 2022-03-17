Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar hareketlendi /17 Mart 2022 09:47

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar hareketlendi

Yurt içi piyasalar Fed'in kararının ardından tüm dikkatini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevirdi. TCMB'nin faiz kararı öncesi dolar/TL yönünü yukarı doğru çevirdi.

SHABER3.COM

Fed'in 3 yılın ardından ilk kez faiz artırmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün kritik bir toplantı gerçekleştirecek.

Son enflasyon verisi yüzde 50'yi de aşarken piyasa bu toplantıda TCMB'nin politika faizini yüzde 14 seviyesinde tutmasını bekliyor.

DOLAR, YÜKSELİŞE GEÇTİ

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi İstanbul Kapalıçarşı'da 14,6960 liradan alınan dolar 14,6980 liradan, 16,1970 liradan alınan euro ise 16,1990 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 14,68 liradan, euro ise 16,14 liradan satılmıştı.

FED FAİZ ARTIRDI

Amerikan Merkez Bankası Fed faizleri çeyrek puan artırdı ve bu yılın geri kalanındaki altı toplantı için faiz artışı sinyali verdi.

Fed Başkanı Jerome Powell ve Fed üyeleri 1’e karşı 8 oyla 25 baz puanlık faiz artırıma kararı aldı. Fed böylece 2018’den bu yana ilk faiz artışını gerçekleştirmiş oldu.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Merkez Bankası bu yılının üçüncü faiz kararını saat 14.00'te açıklayacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar hareketlendi Sonraki Haber >>

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Sağlık Çalışanları eylemde

Sağlık Çalışanları eylemde

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ben yoruldum hayat

Ben yoruldum hayat

Ayhan Çarkın itiraf etti

Ayhan Çarkın itiraf etti

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:52:43