Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar hareketlendi

DOLAR, YÜKSELİŞE GEÇTİ





FED FAİZ ARTIRDI





GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA





Fed'in 3 yılın ardından ilk kez faiz artırmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün kritik bir toplantı gerçekleştirecek.Son enflasyon verisi yüzde 50'yi de aşarken piyasa bu toplantıda TCMB'nin politika faizini yüzde 14 seviyesinde tutmasını bekliyor.Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi İstanbul Kapalıçarşı'da 14,6960 liradan alınan dolar 14,6980 liradan, 16,1970 liradan alınan euro ise 16,1990 liradan satılıyor.Son kapanışta dolar 14,68 liradan, euro ise 16,14 liradan satılmıştı.Amerikan Merkez Bankası Fed faizleri çeyrek puan artırdı ve bu yılın geri kalanındaki altı toplantı için faiz artışı sinyali verdi.Fed Başkanı Jerome Powell ve Fed üyeleri 1’e karşı 8 oyla 25 baz puanlık faiz artırıma kararı aldı. Fed böylece 2018’den bu yana ilk faiz artışını gerçekleştirmiş oldu.Merkez Bankası bu yılının üçüncü faiz kararını saat 14.00'te açıklayacak.