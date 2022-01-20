Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası'nın faiz kararına doların ilk tepkisi ne oldu? /20 Ocak 2022 15:39

Merkez Bankası'nın faiz kararına doların ilk tepkisi ne oldu?

Türkiye Cumhutiyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kritik faiz kararının ardından düşüş yönlü hareket başladı.

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Enflasyonun 19 yılın zirvesi olan yüzde 36'ya yükselmesi ve geçen aylardaki faiz indirimlerinin kur krizini tetiklemesi ardından TCMB bu ay politika faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), yüzde 14 olan politika faizini sabit tuttu.

TCMB'nin faiz kararının ardından gün içinde 13,55 TL seviyesini gören dolar, 13,32 seviyelerinde işlem görmeye başladı. 15,40 seviyesini gören Euro ise, 15,17 TL seviyelerine geriledi.

TL'DE YÜZDE 44 DEĞER KAYBI
Cumhuriyet'in haberine göre son yıllarda TCMB ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, Erdoğan'ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracat ile cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planının yarattığı endişeler sebebiyle TL geçen yıl dolar karşısında yüzde 44 değer kaybetti.

KÜRESEL PİYASALAR
Uzmanlar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu sene 4 faiz artışına gideceğine ilişkin beklentiler sonrası varlık fiyatlarındaki dengelenme sürecinin devam ettiğini belirtti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin de küresel ölçekte risk algısını artırdığına değinen uzmanlar, konuyla ilgili gelişmelerin piyasalar üzerinde etkili olacağını vurguladı.
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