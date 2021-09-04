Merkez Bankası'nın faiz oranını aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon, ağustos ayında yıllık yüzde 19,25 oldu. Enflasyon, Merkez Bankası’nın belirlediği yüzde 19’luk politika faizi oranını geçmiş oldu.







Buna göre TÜFE'de 2019 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,78 artış gerçekleşti.





GIDA VE İÇECEK ENFLASYONU YÜZDE 29





Yıllık en düşük artış %1,79 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %4,79 ile haberleşme, %7,47 ile giyim ve ayakkabı ve %10,75 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %29,00 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %22,91 ile ev eşyası ve %21,76 ile ulaştırma oldu.





Aylık düşüş gösteren ana gruplar %3,08 ile giyim ve ayakkabı ve %0,77 ile ulaştırma oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ağustos ayında en az artış gösteren diğer ana gruplar %0,18 ile alkollü içecekler ve tütün, %0,31 ile sağlık ve %0,58 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Ağustos ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %3,18 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %2,27 ile lokanta ve oteller ve %1,38 ile ev eşyası oldu.





ÜFE YILLIK YÜZDE 45,52’Yİ BULDU





Yurt içi üretici fiyat endeksi ise yıllık %45,52, aylık %2,77 arttı.





Buna göre ÜFE, 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,51, bir önceki yılın aynı ayına göre %45,52 ve on iki aylık ortalamalara göre %31,34 artış gösterdi.





'TCMB BAĞIMSIZDIR' MASALI ANLATMAYIN'





DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, enflasyon rakamıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Merkez Bankası Başkanı politika faizini enflasyonun üstünde tutmayı vaat etmişti. Resmî enflasyon yüzde 19’u aştı. Yüzde 6 faize 'vatana ihanet' diyen Sayın Erdoğan; Ya “vatana ihanet“ tanımına açıklık getirin ya da faizi düşürün. Ama sakın 'TCMB bağımsızdır' masalı anlatmayın" dedi.





EYLÜL AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA





Ağustos ayı tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte eylül ayı için kira artış oranı da açıklanmış oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,78 artış gerçekleşti.





Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla eylül ayı kira artış oranı belli oldu. Eylül ayı kira artış oranı yüzde 15,78 oldu.





Ağustos ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:





Konut Kirası: 1.000 TL





TÜİK TEFE TÜFE Eylül 2021 Kira Artış Oranı: % 15,78





Eylül Ayı Kira Zammı Tutarı: 157,8 TL





Eylül Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.157,8 TL





Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının eylül ayında ödeyeceği kira zammı 157,8 TL lira olarak hesaplanmakta olup, zamlı kira tutarı ise 1.157,8 TL lira olarak gerçekleşmektedir.