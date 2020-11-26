Merkez Bankası'nın ne kadar rezerv kaybettiği belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri açıklandı. TCMB tarafından yayınlanan Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’e göre, 20 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 337 milyon dolar artışla 43 milyar 711 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 13 Kasım'da 40 milyar 374 milyon dolar seviyesindeydi.

Ancak yaklaşık son bir yıllık tabloya bakıldığında, döviz rezervlerinde 41 milyar dolarlık bir erime göze çarpıyor. Geçtiğimiz yılın aralık ayında MB’nin döviz rezervleri 81,2 milyar dolardı. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 601 milyon dolar azalışla 41 milyar 977 milyon dolardan 41 milyar 376 milyon dolara indi.





Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 736 milyon dolar artarak 82 milyar 351 milyon dolardan 85 milyar 87 milyon dolara ulaştı. Toplam rezervler 2019’un aralık ayında başında 106,3 milyar dolardı.