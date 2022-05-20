Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası'nın rezervleri konusunda yeni iddia /20 Mayıs 2022 21:21

Merkez Bankası'nın rezervleri konusunda yeni iddia

Merkez Bankası'nın döviz rezervleri için farklı kaynaklarda birbiriyle uyuşmayan rakamlar gelmeye devam ediyor. Son olarak iddiaya göre ise bankanın döviz rezervleri eksi 61.1 milyar dolara kadar indiği yönünde.

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Yaşanan ekonomik dar boğaz sonrasında sık sık gündeme gelen Merkez Bankası'nın döviz rezervleri konusunda yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Gündeme taşınan yeni iddiaya göre ise bankanın döviz rezervleri eksi 61.1 milyar dolara kadar indiği yönünde.

Evrensel'de yer alan habere göre Amerikan Merkez Bankasının (Fed) art arda faiz artışları ve Ukrayna-Rusya savaşıyla beraber Türk lirasında yaşanan erimeyi döviz satarak durdurmaya çalışan Merkez Bankasının net rezervleri eksi 61.1 milyar dolara indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervleri 13 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2.3 milyar dolar gerileyerek eksi 61.4 milyar dolar oldu. Kur korumalı mevduat ve zorunlu döviz devirlerine rağmen ise son 8 haftada net rezervler 7.7 milyar dolar eridi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 13 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 821 milyon dolar azalışla 61 milyar 198 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 6 Mayıs'ta 66 milyar 19 milyon dolar seviyesindeydi.
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