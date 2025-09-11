Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez beklentinin üzerinde faiz indirdi döviz gözünü yukarı dikti /11 Eylül 2025 15:22

Merkez beklentinin üzerinde faiz indirdi döviz gözünü yukarı dikti

Merkez Bankası (MB), faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 43’ten yüzde 40,5’e indirdi.

SHABER3.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 43’ten yüzde 40,5’e indirdi.

Kurul, Başkan Yaşar Fatih Karahan başkanlığında Osman Cevdet Akçay, Elif Haykır Hobikoğlu, Hatice Karahan ve Fatma Özkul’un katılımıyla toplandı. Alınan kararla, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 46’dan yüzde 43,5’e, borçlanma faiz oranı ise yüzde 41,5’ten yüzde 39’a çekildi.

Enflasyonun ana eğiliminin ağustos ayında yavaşladığı belirtilen açıklamada, gıda fiyatları ve hizmet kalemlerinin enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskıları canlı tuttuğu belirtildi.

Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve küresel gelişmelerin ise dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiği vurgulandı.

SIKI PARA POLİTİKASI SÜRDÜRÜLECEK

Merkez Bankası, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun süreceğini, adımların enflasyon görünümüne odaklı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla toplantı bazlı olarak belirleneceğini açıkladı. Enflasyon görünümünün hedeflerden sapması halinde para politikasının sıkılaştırılacağı kaydedildi.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde makroihtiyati tedbirlerin devreye alınacağı, likidite koşullarının da yakından takip edileceği ifade edildi.

Kurul, kararların enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak şekilde alınacağını ve şeffaf, veri odaklı bir yaklaşım izleneceğini bildirdi. Para Politikası Kurulu toplantı özeti beş iş günü içinde yayımlanacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merkez beklentinin üzerinde faiz indirdi döviz gözünü... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:09:33