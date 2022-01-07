Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Merkez' dövize yaptığı beşinci müdahalenin büyüklüğünü açıkladı /07 Ocak 2022 10:40

'Merkez' dövize yaptığı beşinci müdahalenin büyüklüğünü açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 17 Aralık'ta yaptığı beşinci doğrudan döviz satışı müdahalesinin büyüklüğünün 2,12 milyar dolar olduğunu duyurdu.

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Merkez Bankası 17 Aralık'ta dövize yapılan 5. doğrudan müdahalenin büyüklüğünün 2,1 milyar dolar satıldığını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 17 Aralık'ta piyasaya doğrudan 2,12 milyar dolarlık döviz sattı.

Böylelikle Aralık ayında yapılan beş müdahalenin büyüklüğü 7,28 milyar dolara yükseldi.

TCMB 1 Aralık'taki ilk döviz müdahalesinde 844 milyon dolar, ikinci müdahalesinde 504 milyon dolar, üçüncü müdahalesinde 687 milyon dolar, dördüncü müdahalesinde ise 3,12 milyar dolarlık döviz satmıştı. TCMB 1 Aralık'ta Ocak 2014'ten sonra ilk kez döviz satış müdahalesi gerçekleştirmeye başlamıştı.
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