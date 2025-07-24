Merkez faiz indirdi: Düşük faiz nelere sebep olur? Enflasyonu nasıl etkiler?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz kararını açıkladı. Politika faizi, anketler ve ekonomistlerin beklentileri yönünde 300 baz puanlık indirimle yüzde 43’e düşürüldü. Açıklamada, “Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’dan yüzde 43’e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’dan yüzde 46’ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e indirmiştir.” denildi.



Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:



“Enflasyonun ana eğilimi haziran ayında yatay seyretmiştir. Öncü veriler temmuz ayında aylık enflasyonun aya özgü unsurlarla geçici olarak artacağına işaret etmektedir. Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist etkisinin arttığını göstermektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.



Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Maliye politikasının eşgüdümü bu sürece katkı sağlayacaktır. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.



Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.



Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.



Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.”





PİYASA BEKLENTİLERİ NE YÖNDEYDİ?

















Ekonomistler temmuz ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43,50'ye çekmesini bekliyordu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 oldu.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 46 seviyesinde sabit bırakılırken, gecelik borçlanma faizi de yüzde 44,5’te değişmeden korunmuştu.TCMB Para Politikası Kurulu'nun önümüzdeki toplantı tarihleri şöyle:11 Eylül 202523 Ekim 202511 Aralık 2025Politika faizi, Merkez Bankası'nın bankalara borç verirken uyguladığı temel faiz oranıdır. Ekonomide enflasyonu kontrol etmek, fiyat istikrarını sağlamak ve para arzını düzenlemek için kullanılır.Bankaların verdiği kredi faizleri yükselir.Kredi maliyeti arttığı için insanlar ve şirketler daha az borçlanır.Tüketim ve yatırımlar azalır.Talep azaldığı için enflasyon düşebilir.Kredi faizleri düşer.Borçlanmak ucuzladığı için tüketim ve yatırımlar artar.Talep arttığı için enflasyon yükselebilir.Tüm faizler (mevduat, kredi, tahvil) bu orana göre belirlenir.Döviz kuru, enflasyon ve ekonomik büyümeyi doğrudan etkiler.Yatırımcılar için güven sinyalidir.