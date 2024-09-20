'Merkez Faiz İndirimi Beklemeyin Diyor Ama...'

Merkez Bankası Faiz İndirimine Gitmiyor

Para Politikaları Kurulu’nun son açıklamasında politika faizi %50 seviyesinde sabit tutuldu. Merkez Bankası, enflasyonun ana eğiliminde iyileşme olmadığı için faiz indirimine gitmeyeceğini belirtti. Aktaş, bu durumun piyasalara net bir mesaj verdiğini vurguladı: Merkez Bankası faiz indirimine sıcak bakmıyor.





Aktaş, ekonomide alınan kararların her zaman piyasa verilerine göre şekillenmediğini, bunun da Türkiye’deki ekonomik karar alma sürecini etkilediğini söyledi. Merkez Bankası’nın kararlılığına rağmen, siyasi müdahalelerin faize yeniden yön verebileceğini ifade eden Aktaş, geçmişte benzer müdahalelerin yaşandığını hatırlattı.





Alaattin Aktaş, siyasi müdahale ihtimaline karşı şu uyarıyı yaptı: "Siyaset faize yeniden müdahale etmek isterse Merkez Bankası yönetimi ya görüşünde direnecek, ya müdahaleye boyun eğecek ya da görevinden ayrılmak zorunda kalacak." Bu değerlendirme, Türkiye’de faiz politikalarının sadece ekonomik verilere değil, aynı zamanda siyasi dinamiklere de bağlı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.