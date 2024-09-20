Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Merkez Faiz İndirimi Beklemeyin Diyor Ama...' /20 Eylül 2024 16:20

'Merkez Faiz İndirimi Beklemeyin Diyor Ama...'

Ekonomi uzmanı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası'nın son politika faizi açıklamasını değerlendirerek önemli tespitlerde bulundu. Aktaş, Merkez Bankası’nın faiz politikasına dair mesajlarını, "Kimse benden yakın zamanda bir faiz indirimi beklemesin!" şeklinde özetledi.

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Merkez Bankası Faiz İndirimine Gitmiyor

Para Politikaları Kurulu’nun son açıklamasında politika faizi %50 seviyesinde sabit tutuldu. Merkez Bankası, enflasyonun ana eğiliminde iyileşme olmadığı için faiz indirimine gitmeyeceğini belirtti. Aktaş, bu durumun piyasalara net bir mesaj verdiğini vurguladı: Merkez Bankası faiz indirimine sıcak bakmıyor.

Ekonomik Kararlar ve Piyasa Gerçekleri

Aktaş, ekonomide alınan kararların her zaman piyasa verilerine göre şekillenmediğini, bunun da Türkiye’deki ekonomik karar alma sürecini etkilediğini söyledi. Merkez Bankası’nın kararlılığına rağmen, siyasi müdahalelerin faize yeniden yön verebileceğini ifade eden Aktaş, geçmişte benzer müdahalelerin yaşandığını hatırlattı.

Siyasi Müdahale Olursa Ne Olur?

Alaattin Aktaş, siyasi müdahale ihtimaline karşı şu uyarıyı yaptı: "Siyaset faize yeniden müdahale etmek isterse Merkez Bankası yönetimi ya görüşünde direnecek, ya müdahaleye boyun eğecek ya da görevinden ayrılmak zorunda kalacak." Bu değerlendirme, Türkiye’de faiz politikalarının sadece ekonomik verilere değil, aynı zamanda siyasi dinamiklere de bağlı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.
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