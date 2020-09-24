Merkez 'ne şiş yansın ne kebap' dedi

200 baz puan yükseltilen faiz kararının ardından döviz fiyatlarında düşüş görüldü. Piyasaların beklentisi faizlerin sabit kalması yönündeydi ve merkezin bu kararı ile USD/TRY kuru 7,7050’den 7,55 seviyesine, EUR/TRY 8,9750’den 8,83’e kadar geriledi. Buralardan gelen sert alımların etkisiyle de döviz fiyatları yeniden yukarı yönlü harekete geçti. İŞE YARAR MI? Merkez Bankası'nın faiz oranlarını 200 baz puan artırmasının pratikte büyük bir karşılığı bulunmuyor. Zira Banka zaten piyasaya 'Geç likidite penceresi' üzerinden %11,25'ten Türk lirası veriyordu. Bu oranın altında yapılacak her artırımın reel karşılığı bulunmazken yapılmış olan faiz artırımı Geç Likidite Penceresi için de uygulanacak ve bu oran da %13,25 olacak. Bunun yanı sıra "reel" enflasyonun altında kalacak her faiz artırımı piyasaya güven vermediği gibi 'eli kolu bağlı' mesajı da iletiyor. Faizi tek haneye düşürme hedefiyle hareket eden ve uzun süredir bu hedef doğrultusunda Saray odaklı düşünen banka yönetiminin bu küçük artırımının etkisinin sınırlı kalacağı da görülüyor. Dövize olan aşırı talebi frenleyemeyen bankanın hem piyasayı hem de Ekonomi yönetimini memnun edemediği ifade ediliyor. Ayrıca Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararını açıkladığı metinde, olağanüstü kredi genişlemesinin enflasyona yol açtığı belirtilirken faiz artışının bu enflasyonla mücadele için yapıldığının altı çiziliyor. Bu şartlar altında enflasyonu bu noktaya getiren düşük faiz politikasının yanlışlığına ise dikkat çekilmiyor. Enflasyonun altında kalan faiz artışınınsa pratikte halkı yine dövize ve altına yönlendireceği biliniyor.

