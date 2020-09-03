Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez geçen hafta neredeyse 4 milyar dolar satmış /03 Eylül 2020 15:18

Merkez geçen hafta neredeyse 4 milyar dolar satmış

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçtiğimiz hafta bir önceki haftaya göre 3 milyar 840 milyon dolar geriledi.

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Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık para banka verilerine göre, 28 Ağustos haftasında brüt döviz rezervi, 45 milyar 434 milyon dolardan 41 milyar 594 milyon dolara indi. Böylece bir haftada Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde 3 milyar 840 milyon dolar düşüş yaşandı. 

Net uluslararası rezervler ise aynı hafta bir önceki haftaya göre 5 milyar dolar düşüşle 23.2 milyar dolara geriledi. Merkez Bankası'nın net uluslararasi rezervleri bundan önceki hafta 0.5 milyar dolar düşüşle 28.2 milyar dolar olmuştu.

Altın rezervleri 235 milyon dolar azaldı

Merkez Bankası altın rezervi ise 43 milyar 277 milyon dolardan 43 milyar 42 milyon dolara geriledi. Toplam rezervler 88 milyar 711 milyon dolardan 84 milyar 636 milyon dolara indi. Böylece, toplam rezervler 4 milyar 75 milyon dolar gerilemiş oldu. Altın rezervlerindeki düşüş 235 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

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