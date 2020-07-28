Merkez havlu attı, Dolar sınırı geçti

MERKEZ BANKASI DOLARI TUTAMIYOR





Dolar kuru haziran ayının başından bu yana düz bir seyir izliyordu. Bunda hükümetin Merkez Bankası dolar rezervlerini kamu bankaları aracılığıyla piyasaya sürmesi etkili olurken bu yüzden Hazineye ait net rezervler bilanço makyajı olmaksızın eksi 30 milyar dolar seviyesine kadar gerilemişti. Bu hafta itibariyle dolar kurunun 6.85 TL direncini kırdığı görülüyor. Öte yandan Merkez Bankası'nın piyasaya dolar satışı ise sürüyor. Ancak talebin düşmemesi sebebiyle dolarda kontrol güçlükle sağlanıyor.

Dolar TL kuru uzun süre yatay bir seyir izledi.



EURO/TL Euro/TL kurunda ise bugün de yükseliş var. Sabah saatlerinde 8.11 seviyesini gören Euro 7.70'den bu yana düzeltme olmaksızın yükseliyor.

ALTIN Altın fiyatlarında ise küresl bazda her gün yeni rekor kırılıyor. Global piyasalarda 9 yıllık rekorunu kıran altının ons fiyatı bugün de gelen alımlarla 2 bin dolar sınırına kadar yükseldi. Türkiye'de gram altın 428 TL'den alıcı bulurken çeyrek altın da 710 TL'den satılıyor.

Bu sabah itibariyle yukarı yönlü açılan Dolar ve Euro kurlarında yükseliş var. TSİ 11.30 itibariyle dolar kuru 6.90 TL'den satıldı.