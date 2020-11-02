Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez, para musluklarından birini daha kıstı /02 Kasım 2020 10:45

Merkez, para musluklarından birini daha kıstı

Merkez Bankası, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde bugünden itibaren Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini sıfırladı.

SHABER3.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 Kasım'dan itibaren Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerinin sıfırlandığını, Açık Piyasa İşlemleri kapsamında Türk lirası cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemlerinin durdurulduğunu bildirdi.

TCMB'nin Türk lirası likidite yönetimine ilişkin duyurusu, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Duyuruda, "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 3 Kasım 2020'den geçerli olmak üzere TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL) sıfırlanmış, Açık Piyasa İşlemleri kapsamında Türk lirası cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemleri durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Duyuruda ayrıca, fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda para politikası ve likidite yönetimi çerçevesinde gerekli tüm araçların kararlı bir şekilde kullanılmaya devam edileceği vurgulandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merkez, para musluklarından birini daha kıstı Sonraki Haber >>

'Lütfen şu 6.6’yı artık silin'

'Lütfen şu 6.6’yı artık silin'

Almanya’da ‘Beyaz Sandalye’ ile adalet çağrısı

Almanya’da ‘Beyaz Sandalye’ ile adalet çağrısı

Kâbe'de saldırı şoku!

Kâbe'de saldırı şoku!

Depremin sesi

Depremin sesi

Güneş doğmadı bugün yavrularımın üstüne

Güneş doğmadı bugün yavrularımın üstüne

Prof. Görür: Kırılmayan faya stres transfer edilmiş olabilir

Prof. Görür: Kırılmayan faya stres transfer edilmiş olabilir

"Depremde fakirler ölür, hiçbir ünlünün enkazdan çıkarıldığını duymayacaksınız"

En net görüntü... Saniyeler süren şiddetli sarsıntı

En net görüntü... Saniyeler süren şiddetli sarsıntı

Bina böyle yıkıldı

Bina böyle yıkıldı

Seferihisar'da küçük çaplı tsunami!

Seferihisar'da küçük çaplı tsunami!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:28:36