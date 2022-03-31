Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez rezervinde 862 milyon dolarlık düşüş /31 Mart 2022 20:04

Merkez rezervinde 862 milyon dolarlık düşüş

Merkez Bankası'nın döviz rezervinde geçtiğimiz haftaya oranla 862 milyon dolarlık bir gerileme olduğu aktarıldı.

SHABER3.COM

Döviz kurlarının dalgalandığı dönemde piyasaya müdahaleleri ve faiz kararları gündem oluşturan Merkez Bankası yönetiminin yeni kararları da konuşulmaya devam ediyor.

Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde ise geçtiğimiz haftaya oranla 862 milyon dolarlık bir gerileme olduğu aktarıldı.

812 MİLYON DOLAR GERİLEDİ

Evrensel'de yer alan habere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 862 milyon dolar düşüş gösterdi.

TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta 66 milyar 500 milyon dolar olan rezervler, 25 Mart ile sona eren haftada 65 milyar 638 milyon dolara geldi.

TCMB altın rezervleri 42 milyar 208 milyon dolardan 42 milyar 399 milyon dolar seviyesine geldi.

Böylece TCMB toplam rezervleri 108 milyar 708 milyon dolarken, 108 milyar 37 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri 1 milyar 244 milyon dolar düşüş gösterdi.

Geçtiğimiz hafta 17 milyar 199 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 25 Mart ile sona eren haftada 15 milyar 955 milyon dolara geldi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merkez rezervinde 862 milyon dolarlık düşüş Sonraki Haber >>

Sedat Peker ortaya çıktı

Sedat Peker ortaya çıktı

Özgür Demirtaş ekonomi yönetimini Kemal Sunal’la eleştirdi

Özgür Demirtaş ekonomi yönetimini Kemal Sunal’la eleştirdi

İran polisi milli maça almadığı kadınları biber gazı ile dağıttı

İran polisi milli maça almadığı kadınları biber gazı ile dağıttı

Erdoğan ve Bahçeli'nin hakaretlerini izletip sordu: Nasıl birbirinizin yüzüne bakabiliyorsunuz?

Erdoğan ve Bahçeli'nin hakaretlerini izletip sordu: Nasıl birbirinizin yüzüne bakabiliyorsunuz?

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Bu sefer 'Maklubeler' yarıştı

Bu sefer 'Maklubeler' yarıştı

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

'Manda yoğurdu diyeceğine, batan 800 milyon doların hesabını sorsana önce^

'Manda yoğurdu diyeceğine, batan 800 milyon doların hesabını sorsana önce^

Gözlerimi Yummuş Türkiye’yi Düşlüyorum

Gözlerimi Yummuş Türkiye’yi Düşlüyorum
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:44:13