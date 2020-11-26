Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez swap limitini de artırdı /26 Kasım 2020 10:48

Merkez swap limitini de artırdı

Merkez Bankası (TCMB), bankaların Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliklerine artıracak bir hamle yaptı. Swap ihale limitleri yüzde 50'den yüzde 60'a çıkarıldı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, swap ihaleleri limitini yüzde 50'den yüzde 60'a yükseltti.

TCMB, "Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap ihaleleri yoluyla oluşturulacak TCMB toplam swap pozisyonu miktarı Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 50'si ile sınırlı olup diğer limitlerden bağımsız olarak uygulanır. Banka bazında herhangi bir limit uygulanamaz" hükmünün "Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap ihaleleri yoluyla oluşturulacak TCMB toplam swap pozisyonu miktarı Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 60'ı ile sınırlı olup diğer limitlerden bağımsız olarak uygulanır. Banka bazında herhangi bir limit uygulanamaz" şeklinde değiştirildiğini duyurdu.

Dünya'nın aktardığı habere göre, Merkez Bankası ilk önce 4 Nisan’da yaptığı düzenlemede geleneksel swap ihale limitleri döviz ve efektif piyasası işlem limitlerinin yüzde 20'sinden yüzde 30'una yükseltilmişti. 22 Nisan’da ise kotasyon swap limitlerini yüzde 30’a çıkarmıştı. Sonrasında limit 5 Mayıs'ta yüzde 40'a, 22 Mayıs'ta ise yüzde 50'ye çıkarmıştı. 
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