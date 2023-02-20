Merkez üssü Hatay olan 6,4 büyüklüğünde deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise 6,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Büyükçat, Samandağ olarak belirledi.





Hatay'da merkez üssü AFAD'a göre Defne, Kandilli Rasathanesi'ne göre Samandağ ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin saat 20.04'te meydana geldiğini açıkladı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde de 5,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.



Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bazı binaların yıkıldığını ve enkaz altında kalanların olduğunu bildirdi.



Habertürk televizyonuna konuşan Savaş, "Antakya'nın belli mahallelerinde yıkılan binalar var. AFAD'a bazı yıkılan binalarda kalan insanların olduğuna dair ihbarlar geldi. Özellikle Defne'de daha önce zarar görmüş birçok bina yıkıldı. Kırsal kesimde 2-3 katlı evlerin yıkıldığı ve enkazda ailelerin kaldığı bilgisi geldi." ifadelerini kullandı.



Hatay Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz da “Ağır hasarlı binaların bir kısmı yıkıldı. Yıkılan bir iki binada kalan vatandaşlarımızın olduğuna dair bildirimler aldık.” dedi.



Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel ekip ve çadır yardımı yapılması çağrısı yaptı.



Kandilli Rasathanesi saat 20.04'de meydana gelen, büyüklüğünü 6,4 olarak ölçtüğü depremin merkez üssünün Hatay'ın Samandağ ilçesinin Büyükçat mahallesi olduğunu duyurdu.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hatay merkezli depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz." uyarısı yaptı.



AFAD deprem sonrası yapılan tsunami uyarısını kaldırdı. Daha önce, "Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm’e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir." uyarısında bulunulmuştu.



Antalya ve Mersin valilikleri de "Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur." açıklaması yapmıştı. Tedbir amaçlı yapılan bu uyarılar da kaldırıldı.



Kandilli Rasathanesi depremin yerin 7.7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.



Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu da depremin büyüklüğünü 6.4 olarak belirledi ve merkez üssünün Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Uzunbağ mahallesi olduğunu açıkladı. Kurum daha sonra depremin büyüklüğünü 6.3 olarak revize etti.



Depremin Hatay'da kuvvetli bir şekilde hissedildiği ve halk arasında paniğe neden olduğu bildirildi.



Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, son depremin Hatay'da birçok binada yıkıma yol açtığını yazdı.



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Görgü tanıkları depremin çevre illerde hissedildiğini söyledi. Paniğe kapılan vatandaşlar dışarı çıkarak toplanma alanlarına geçti.



Deprem ayrıca Lübnan'da başkent Beyrut başta olmak üzere tüm kentlerde hissedildi. Hatay merkezli deprem Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.





Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: Enkaz altında kalanlar var



Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay’daki iki depremin ardından enkaz altında kalanlar olduğunu söyledi.



NTV yayınına bağlanan Savaş, “Samandağ’ın belli köyleri, Antakya, Defne ve Altınözü’nde bazı binalarımız yıkılmış durumda” dedi ve ekledi:



“Binaların altında kalmış insanlardan çoğu yerde mesajlar geliyor.



“Bir kısım insan evi sağlam diye evine girmiş, bir kısmı da evini taşımak için içine girmiş.



“Antakya’da 1990’larda yapılan bir köprümüz de yıkıldı.”











Hatay’da yaşanan iki depremin ardından ekipler bölgede yaralanan olup olmadığını kontrol ediyor



Reuters’a konuşan iki kişi, son yaşanan iki depremle Antakya merkezdeki bazı binaların daha da zarar gördüğünü aktardı.



Ajansa konuşan başka tanıklar ise sağlık ekiplerinin etrafta koşarak yaralanan kimse olup olmadığını kontrol ettiğini söyledi.



Reuters’a konuşan ve Antakya’da bir çadırda kalan Muna Al Omar, “Yeryüzünün ayağımın altında ikiye bölüneceğini sandım” açıklamasında bulundu.



DHA'nın haberine göre ekipler, sahada inceleme başlattı.



Devriye görevinde bulunan ekipler, vatandaşları binaların çevresinden uzaklaşmaları konusunda uyardı.



Bazı bölgelerden ambulans sesleri duyulurken DHA'nın haberine göre vatandaşların tedirgin olduğu gözlendi.



Uzmanlar depremlerin bölgede devam edeceği uyarısında bulundu.



AFAD tarafından saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiği açıklandı.