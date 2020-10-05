Merkez'de akıl almaz harcamalar: Lüks araç filosu, ekstra ikramiyeler...

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, Sayıştay denetçilerinin uyarılarının Merkez Bankası yöneticileri tarafından dikkate alınmadığı belirlendi.







Temsil ve ağırlama ile makam aracına harcama





Sayıştay denetçileri Merkez Bankası tarafından temsil ve ağırlama kapsamında yapılan harcamalarda yasal sınırın aşıldığını da tespit etti. Raporda yer alan bilgilere göre 2019 yılında 14.9 milyon lira temsil – ağırlama harcaması yapıldığı belirlenirken, harcamalara ilişkin olarak ödeme emri belgelerine söz konusu ödemenin temsil ağırlama kapsamında olduğuna ilişkin yeterli kanıtlayıcı belge eklenmediği görüldü.





Banka tarafından gerçekleştirilen makam aracı kiralama ihalesi sonrasında, Taşıt Kanunu'na ekli cetvellerde yer almayan makamlar için 35 adet lüks araç tahsisi yapıldığı ortaya çıkarıldı. Öte yandan, Sayıştay, Merkez Bankası'nın yönetici kadrosunda yer alan 140 kişiye de performans tazminatı adı altında ek ikramiye ödemesi yapıldığını belirledi.





Özel sağlık sigortası tartışması





Sayıştay'ın “Merkez Bankası 2019 Yılı Denetim Raporu” kurumun personel için banka bütçesinden yaptığı özel sağlık harcamalarının bilançosu da yer aldı. 2013 yılından bu yana Sayıştay'ın uyarılarını dikkate almayan Merkez Bankası'nın söz konusu tarihten bu yana personeli ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin tedavi ve ilaç giderleri için toplam 210 milyon lirayı aşkın harcama yaptığı tespit edildi.





Bu uygulamaya 1 Ocak 2018 itibarıyla son verdiğini açıklayan Merkez Bankası'nın 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 (c) maddesine istinaden “istisna” kapsamında “Dış Kaynak Temini” ile Grup Sağlık Sigortası hizmeti satın alınarak bu uygulamaya devam ettiğini belirledi.