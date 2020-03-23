Samanyolu Haber /Gündem / Merkezden müdahaleler bunalttı, AKP Ankara il teşkilatında isyan çıktı /23 Mart 2020 10:23

Merkezden müdahaleler bunalttı, AKP Ankara il teşkilatında isyan çıktı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde deprem. Genel Merkez, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AKP’lilerin ‘Evet’ dediği kararları ‘Hayır’a dönüştürdü. O kararlardan biri TOGO Kuleleri’nin yıkımı oldu. AKP’li Başkanvekili Mümin Altunışık tepki için istifa etti...

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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde (ABB) AKP grubunun “Evet” dediği kararlar, AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin isteğiyle “Hayır”a dönüştü. Bu durum, AKP içinde büyük rahatsızlığa yol açtı. Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, kendilerine Genel Merkez'den sürekli müdahale edilmesine tepki için görevinden istifa etti.

GENEL MERKEZ ETKİSİ

Sözcü'de Saygı Öztürk imzalı haberde 31 Mart 2019'daki seçime ABB Başkan adayı olarak katılan Özhaseki'nin, kararları Genel Merkez'in talimatıyla bozdurması, “Meclis üzerinde ipotek” olarak değerlendirildi. Parti içinde hedef olmamak için isminin açıklanmasını istemeyen bir üye, AKP'de yaşananlarla ilgili şöyle dedi: “88 kişilik bir grup olarak aldığımız kararlar, Özhaseki'nin müdahalesiyle bozuluyor. Genel Merkez'in kararları da içimize sinmiyor. Her karar adeta belediyeyi çalıştırmamak üzerine yürütülüyor. Bu durumdan rahatsızız. Grup başkanvekilinin istifası da üzerindeki baskılar nedeniyle gerçekleşti.”

O KARARLARA 3 ÖRNEK

AKP'li üye, “Evet” dedikleri, ancak Genel Merkez tarafından “Hayır” olarak değiştirilen kararlara şu örnekleri verdi: “İş insanı Sinan Aygün tarafından yaptırılan TOGO Kuleleri konusunda mahkemenin aldığı kararı uyma yönünde oy kullandık. Ancak, kulelerin mahkeme kararına göre yıkımı gündeme geldiğinde, Özhaseki'nin direktifiyle bu kez aynı konuda şerh koyduk. Polatlı'da su şebekesi son derece eski ve asbesli boru. Kredi kullanılıp bu sorunun çözülmesine ‘Evet' oyu verdik. Sonra, Genel Merkez'in isteğiyle kredi kullanılmasına izin vermedik. Gölbaşı'nda su sorunu var. Bunun çözümüne de önce ‘Evet' oyu verdik. Ama yine değiştirildi.”
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