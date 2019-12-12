Merkez'den yine faiz indirimi

Merkez Bankası'nın (MB) yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 200 baz puanlık indirimle yüzde 12 seviyesine çekti.







Son indirimle birlikte Merkez Bankası faizde bu yıl toplam 12 puanlık düşüş gerçekleştirmiş oldu.





'Makroekonomik göstergelerdeki iyileşme'





Güne 5.80 seviyelerinde başlayan dolar/TL kuru, Merkez'in faiz indirim kararının ardından 5.78'e geriledi.





Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Güncel tahminler 2020 için öngörülen dezenflasyon patikasına dair risklerin dengeli olduğuna işaret etmekte. Enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ülke risk primindeki düşüşü desteklemekte" denildi.