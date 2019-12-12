Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez'den yine faiz indirimi /12 Aralık 2019 14:23

Merkez'den yine faiz indirimi

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan düşürerek yüzde 14'ten yüzde 12'ye çekti. İndirim kararının ardından güne 5.80 seviyelerinde başlayan dolar/TL kuru 5.78'e kadar geriledi.

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Merkez Bankası'nın (MB) yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 200 baz puanlık indirimle yüzde 12 seviyesine çekti.

Son indirimle birlikte Merkez Bankası faizde bu yıl toplam 12 puanlık düşüş gerçekleştirmiş oldu.

'Makroekonomik göstergelerdeki iyileşme'

Güne 5.80 seviyelerinde başlayan dolar/TL kuru, Merkez'in faiz indirim kararının ardından 5.78'e geriledi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Güncel tahminler 2020 için öngörülen dezenflasyon patikasına dair risklerin dengeli olduğuna işaret etmekte. Enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ülke risk primindeki düşüşü desteklemekte" denildi.
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