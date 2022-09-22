Merkez'in yeni faiz kararına Meral Akşener'den 'psikolojik' yorum

Merkez Bankası (MB) yönetiminin yeni bir faiz indirme kararı almasının yankıları sürerken, konuyla ilgili bir açıklama da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.





"Devlet, bilimle inatlaşarak yönetilmez." diyen Akşener mesajını şöyle sürdürdü: Açıklanan bu faiz kararı; artık ekonomi biliminin değil, psikoloji biliminin tartışma konusudur.







Akşener paylaşımında şu ifadelere yer verdi:





Açıklanan bu faiz kararı; artık ekonomi biliminin değil, psikoloji biliminin tartışma konusudur.







Devlet, bilimle inatlaşarak yönetilmez.







Devlet yönetmek rasyonellik ister!









