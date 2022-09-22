Samanyolu Haber /Gündem / Merkez'in yeni faiz kararına Meral Akşener'den 'psikolojik' yorum /22 Eylül 2022 20:17

Merkez'in yeni faiz kararına Meral Akşener'den 'psikolojik' yorum

Merkez Bankası (MB) yönetiminin yeni faiz indirme kararını eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Açıklanan bu faiz kararı; artık ekonomi biliminin değil, psikoloji biliminin tartışma konusudur." ifadelerini kullandı.

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Merkez Bankası (MB) yönetiminin yeni bir faiz indirme kararı almasının yankıları sürerken, konuyla ilgili bir açıklama da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.

"Devlet, bilimle inatlaşarak yönetilmez." diyen Akşener mesajını şöyle sürdürdü: Açıklanan bu faiz kararı; artık ekonomi biliminin değil, psikoloji biliminin tartışma konusudur.

Akşener paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Açıklanan bu faiz kararı; artık ekonomi biliminin değil, psikoloji biliminin tartışma konusudur.

Devlet, bilimle inatlaşarak yönetilmez.

Devlet yönetmek rasyonellik ister!


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