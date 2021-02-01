Samanyolu Haber /Gündem / Mersin Büyükşehir Belediyesi binasında patlama /01 Şubat 2021 22:50

Mersin Büyükşehir Belediyesi binasında patlama

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde bir patlama yaşandığı ve sonrasında da binada yangın çıktığı belirtildi. Söz konusu olaya ise binaya atılan yanıcı bir cismin neden olduğu iddia edildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Mersin Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında bir patlama sesinin ardından yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangına binaya atılan yanıcı maddenin neden olduğu iddia edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ana hizmet binasında akşamüstü saatlerinde kısa süreli bir patlama sesinin ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Polisin çevresinde güvenlik önemi aldığı binada, itfaiyenin soğutma çalışması sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, yangına binaya atılan yanıcı maddenin sebep olduğu iddia edildi.
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