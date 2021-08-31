Samanyolu Haber /Gündem / Mersin’deki son operasyon neden açıklanmıyor /31 Ağustos 2021 17:27

Mersin’deki son operasyon neden açıklanmıyor

Gazeteci Çiğdem Toker, 26 Ağustos Perşembe günü Mersin’de yapılan operasyonla ilgili hala açıklama yapılmadığını duyurdu. Toker, son dönem ardı ardına büyük kokain yakalama operasyonlarına sahne olan Mersin’de olanlara ilişkin bir ses verilmesini istedi.

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 Suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarıyla gündeme gelen Mersin Limanı ve uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Konuyu köşesine taşıyan gazeteci Çiğdem Toker, “26 Ağustos Perşembe günü yola çıkmama kısa bir süre kala Mersin Uluslararası Limanı yetkilileri, o sabah başladığını öğrendikleri yeni bir operasyon dolayısıyla ziyaretin kısıtlanacağı bilgisini verdiler.” dedi.

5 GÜN GEÇTİ HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YOK
Toker, “Son dönem ardı ardına büyük kokain yakalama operasyonlarına sahne olmuş bir limanda, yeni bir operasyon başladığını öğrendiğinizde, konuya dair açıklamanın kısa süre içinde kamuoyuna medyaya yapılmasını beklersiniz öyle değil mi? En azından benim beklentim bu yöndeydi. MIP yetkililerine sorduğumda onlar da önceki operasyonlara bakılarak genelde kısa süre içinde açıklama yapıldığını anımsattı.” bilgisi verdi.

FAZLASIYLA İLGİNÇ
Açıklama yapılmadığını hatırlatan Toker, “Ama öyle olmadı. 26 Ağustos Perşembe’den bu güne tam beş gün geçti. Bugün altıncı günün içindeyiz ve hâlâ Mersin Limanı’nda başladığını bildiğimiz son operasyonla ilgili tek kelimelik bir açıklama yok. Bu durum, Mersin’deki önceki uyuşturucu operasyonlarının olanca açıklığıyla kamuoyuna duyurulması karşısında fazlasıyla ilginç…” tespitinde bulundu.
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