Samanyolu Haber /Gündem / Mersin, Hatay ve Osmaniye'de ciğerlerimiz kül oldu /15 Ağustos 2025 00:53

Mersin, Hatay ve Osmaniye'de ciğerlerimiz kül oldu

Mersin ve Hatay’da iki gündür süren yangınlar nedeniyle toplam iki mahalle tahliye edildi, Mersin’de Silifke–Gülnar kara yolu ulaşıma kapatıldı. Osmaniye’de yangına müdahale sırasında yaralanan bir orman işçisi hayatını kaybetti.

Türkiye'nin güney bölgelerinde yangın yayılıyor. Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yangınlar yayılırken ekipler müdahale etti.

MERSİN

Mersin’in Anamur ilçesi Korucuk Mahallesi’nde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Mersin Valisi Atilla Toros, Silifke ve Anamur ilçelerindeki orman yangınlarına müdahalenin devam ettiğini belirtti.

Toros, Silifke ilçesindeki Akdere Mahallesi'nde yangın yönetim aracının konuşlandırıldığı alanda açıklama yaptı. İlk olarak Anamur ilçesi Korucuk Mahallesi'nde çıkan orman yangınını değerlendiren Toros, şöyle konuştu:

"18 araçla müdahaleye başladık. 2 helikopterimiz şu an havadan müdahale ediyor. 1 helikopterimiz de yolda. 18 aracımızın 5'i arazöz, 2'si itfaiye aracı, 2'si su tankeri. Ovabaşı Mahallesi'ni tedbir amaçlı boşaltma kararı verdik. Bununla alakalı da arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor."

Silifke'de yangın nedeniyle 6 mahalle ile bazı yerleşim yerlerinin tedbir amaçlı boşaltıldığını anımsatan Toros, "Toplamda 984 hane boşaltıldı, 1851 kişiyi tahliye etmiş olduk. Bu çerçevede Silifke ilçemizde boşaltmış olduğumuz yerlerle ilgili olarak da bir barınma ihtiyacı olmasına binaen 3 pansiyonumuzda 372 kapasiteli yeri de hazırlamış olduk. Diğer ilçelerimizde ve merkezde kalmak isteyen bütün vatandaşlarımız için halihazırda yerlerimiz mevcut." ifadelerini kullandı.

Vali Toros, dünden itibaren dumandan etkilenen 1 personel ve 16 vatandaşın, tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

HATAY

Suriye'nin Lazkiye, Tartus ve Hama illerinde başlayan orman yangınları yayılmaya devam ediyor. Yayılma Türkiye'de Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki ormanlık alana sıçradığı belirtildi. Bölgede ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yangın bölgesinin yakınında bulunan Yukarıbucak ve Bademli mahallelerinden 1115 kişi tahliye edilmiştir. Talepleri halinde geçici konaklama merkezlerine yerleştirileceklerdir" denildi.

Suriye devlet televizyonunun haberine göre, aşırı sıcaklar nedeniyle 3 gün önce Lazkiye, Tartus ve Hama'da başlayan yangınlar yayılarak sürüyor. Hama'nın Gab Ovası'ndaki Tahuna, İnnab, Krum, Fakro, Tımmaze köylerinde yangın etkisini sürdürürken, Lazkiye'nin Keseb ilçesinde de yeni yangınlar çıktı. Suriye Sivil Savunması, ordunun desteğiyle 11 ayrı noktada söndürme çalışması yapıldığını açıkladı.

OSMANİYE

Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Akçakoyunlu köyü yakınlarında çıkan orman yangını, 3 helikopterle havadan, 15 arazöz, 10 su tankı ve 115 personelle karadan müdahale edildi. Yerleşim yerlerine de yakın olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
