Mersin Limanı’na muz sevkiyatı bıçak gibi kesildi

Mersin Serbest Bölgesi’nde bir yıl öncesine kadar muz sevkıyatları kontrolsüz bir şekilde yapılırken, geçen yıl X-Ray cihazı konulduktan sonra muz sevkiyatı bıçak gibi kesildi. Gazeteci Timur Soykan, “Yıllarca kontrolsüz olan bu bölgeden acaba kaç ton kokain geçti?” sorusunu yöneltti.





Son zamanlarda uyuşturucu operasyonu haberleriyle gündeme gelen Mersin Serbest Bölge’de bir yıl öncesine kadar Latin Amerika’dan yapılan muz sevkiyatının X-Ray cihazı konulunca bıçak gibi kesildiği ortaya çıktı.





Gazeteci Timur Soykan bugün Birgün gazetesinde “Sürekli karanlığın zehirli kaynağı” başlıklı makalesinde Mersin Limanı’nın kokain güzergâhı hâline geldiğine dikkati çekti.





BİR HAFTADA 1,7 TON KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Makalede, “(…) Afganistan’da üretilen eroinin Avrupa’ya ulaşmasında en önemli durak olan Türkiye’yi onlarca yıldır bu zehir kirletti. Şimdi bu bataklığa eroinden çok daha pahalı kokain ekleniyor. Kokainin devleti de toplumu da daha fazla ve hızlı kirleteceğine şüphe yok.” denildi.

9 Haziran 2020’de Kolombiya’da Türkiye’ye gönderilmek üzereyken yakalanan 4,9 ton kokainin göndericisi ile alıcı firmasının isminin sır gibi saklandığına işaret edilen makalede, “Yılda 3 bin operasyonla 1,5 ton kokain yakalanan Türkiye’ye yapılan bu devasa sevkıyat, ülkenin bir kokain rotasına dönüştürüldüğünü ortaya koymak için yeterli.” tespitinde bulunuldu.

Türkiye’de bir yılda yakalanan kokainden fazlasının Mersin Limanı’nda 16-23 Haziran 2021 tarihleri arasında ele geçirildiğine işaret edilirken, şunlar kaydedildi: “1,7 ton kokain yakalandı. Türkiye rekoru olan bu yakalamanın 1,3 tonu Mersin Limanı’ndaki serbest bölgede faaliyet gösteren Öz Şimşekler Gıda Şirketi’ne Ekvador’dan gelen konteynerdeki muz kolileri arasında bulundu. Şirketin sahibi Nimet Ş., oğlu Halil İbrahim Ş. ve 3 şirket çalışanı tutuklandı.”

YÜKLER X-RAY CİHAZLARI İLE KONTROL EDİLİYOR

Mersin Limanı’nda yine Öz Şimşekler şirketine gelen muz konteynerinde 61 kilo kokain daha ele geçirildiği belirtilirken, “Nimet Ş.’nin bir oğlu daha bu sevkıyat nedeniyle tutuklandı. Bu büyük bir skandalı ortaya koyuyor: Türkiye tarihinin en büyük kokain yakalamasındaki firmanın Mersin Serbest Bölge’deki ruhsatı iptal edilmemiş ve depoları kapatılmamış. Kokain kaçakçılığı devam etmiş.” denildi.



