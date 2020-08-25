Mersin Üniversitesi’nde ‘her yöneticiye otomatik akraba kadrosu’

Mersin Üniversitesi’ndeki eş-dost atamaları Meclis gündemine taşındı. Üniversitedeki akraba kadrolaşması öyle bir boyuta ulaşmış ki, neredeyse yönetici olan herkese ‘akraba kadrosu hakkı’ tanınmış.





Mersin Üniversitesi’nde Rektör Ahmet Çamsarı ve diğer yöneticilerinin çocukları ve yeğenlerini üniversitedeki çeşitli idari görevlere getirmesi TBMM gündemine taşındı. Rektör Çamsarı ile yardımcıları Ali Kaya, İsa Değirmenci Erol Yaşar’ın yeğenleri üniversitede çeşitli pozisyonlara atandı. Diğer yöneticilerin de eşleri, çocukları ve diğer akrabaları üniversitedeki çeşitli kadrolarda görevlendirildi. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, atamaları 'akıl dışı" diye niteledi.









Başarır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, Mersin Üniversitesi’ndeki bazı idari görevlendirmelere dikkat çekti. Üniversite yöneticilerinin akrabalarının kadrolarını sıralayan Başarır, üniversitede ‘akıl dışı atamalar’ yapıldığını belirtti. Başarır, Kadın doğum uzmanı Prof. Dr. Faik Gürkan Yazıcı’nın Denizcilik Fakültesi dekanlığına atanmasını örnek gösterdi.





AKRABALARIN AKADEMİK PROFİLLERİ SİTEDEN KALDIRILDI





Mersin Üniversitesi’nde Rektör Ahmet Çamsarı’nın, rektör yardımcıları ve diğer üniversite yöneticilerinin akrabalarının üniversitede çeşitli kadrolara atanması ile gündeme geldi. Konu ile ilgili haberler üzerine tartışma yaratan isimlerin akademik profilleri ve özgeçmişleri üniversitenin internet sitesinden kaldırıldı. Profillerine erişilemeyen personelin konu ile ilgili haberlerde adı geçen personellerle sınırlı kaldığı, diğer personellerin akademik profil ve özgeçmiş bilgilerinin erişime açık olduğu görüldü. Öte yandan, tartışma yaratan atamalara konu olan isimlerin Mersin Üniversitesi Akademik Personel Bilgi Sistemi (ABPS) üzerindeki kayıtlardan üniversitedeki görevleri ile ilgili bilgilere erişmek mümkün.





CHP'li Başarır, önergesinde, üniversitedeki dikkat çekici atamaları şöyle sıraladı:





ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNİN İŞSİZ YEĞENİ KALMADI





“Rektör Ahmet Çamsarı, yeğeni Sena Karakuş’u Eğitim Fakültesi’ne, Sena Karakuş’un eşi İsmail Karakuş’u Türkçe Öğretimi Araştırma Merkezi’ne, diğer yeğeni mühendis Emre İnanç’ı yapı işleri daire başkanlığına atamıştır.





Rektör Yardımcısı Ali Kaya, yeğeni Öğr. Gör. Erhan Kaya’yı Tarsus Meslek Yüksek Okulu’nda,