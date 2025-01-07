Samanyolu Haber /Gündem / Mersin'de 'fare zehri' faciası: 2 çocuk öldü, 4 kişinin durumu ağır! /07 Ocak 2025 21:28

Mersin'de 'fare zehri' faciası: 2 çocuk öldü, 4 kişinin durumu ağır!

Mersin Tarsus'ta zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 8 kişilik aileden iki çocuk hayatını kaybetti. Anneyle babanın taburcu edildiği, diğer dört çocuğun da durumunun ağır olduğu bildirilirken ailenin evin farklı noktalarına fare zehri koyduğu öğrenildi.

SHABER3.COM

Mersin'in Tarsus ilçesinde fare zehri faciası yaşandı, 8 kişilik ailenin iki çocuğu yaşamını yitirdi, diğer dördünün durumu ise kritik...

Alınan bilgiye göre, Yeşilevler Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu bir aile, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle Tarsus Devlet Hastanesine başvurdu.

Burada tedavi altına alınanlardan 2 yaşındaki Rana Elyusuf kurtarılamadı.

FARKLI HASTANELERE SEVK EDİLDİLER

İlk müdahalenin ardından Memun Elyusuf (34) ve Hazal Duho (29), Ömer Elyusuf (4), Ahid Elyusuf (9), Selem Elyusuf (4), İlaf Elyusuf (7) ve Selam Duho (1) zehirlenme şüphesiyle Mersin'deki hastanelere sevk edildi.

ANNE BABA TABURCU EDİLDİ

Memun Elyusuf ve Hazal Duho hastanede tedavi görmeyi reddetmeleri üzerine taburcu edildi. Çocuklardan Ömer Elyusuf, hastanede hayatını kaybetti. Durumları ağır olan diğer 4 çocuğun tedavileri devam ediyor.

Bu arada, aile ile yapılan görüşmede, evde fare olduğu ve bu nedenle evin farklı noktalarına fare zehri koydukları öğrenildi.

Öte yandan, AFAD ve sağlık ekipleri koruyucu kıyafetler giyerek evde inceleme yaptı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mersin'de 'fare zehri' faciası: 2 çocuk öldü, 4 kişinin... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:58:43