Samanyolu Haber /Gündem / Mersin'de gümrük operasyonu: 114 kişi gözaltında /19 Aralık 2024 16:26

Mersin'de gümrük operasyonu: 114 kişi gözaltında

Mersin Gümrük İdaresi’nde görevli memurlar, gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 114 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

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İçişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 10 Aydır yürütülen projeli soruşturma kapsamında Mersin Gümrük İdaresi’nde görevli memurlar, gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarına yönelik düzenlenen zincir operasyonunda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 114 şüphelinin yakalandığı duyuruldu.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Mersin Gümrük İdaresi’nde görevli memurlar, gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarına yönelik menfaat sağlama şüphesiyle yürütülen projeli soruşturma sonucunda düzenlenen operasyonda; 34 kamu görevlisi ile gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarından oluşan toplam 114 şüpheli gözaltına alındı.
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