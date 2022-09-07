Mersin'de yangın yayılıyor: 110 ev boşaltıldı

Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava araçları ve yer ekipleri sevk edildi.







Cumhuriyet'in haberine göre kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede, Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan ekipler ile uçak ve helikopterler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.





Çalışmalara AFAD, UMKE, jandarma ve yurttaşlar da destek veriyor.





Öte yandan, söndürme çalışmalarına katılmaya giden bir arazöz Delikaya Mahallesi'nde şarampole devrildi. Kazada yara almayan arazöz sürücüsü kendi imkanıyla araçtan çıktı.







Ekipler, yangının Mersin-Antalya kara yoluna ulaşmaması için yoğun çaba gösteriyor.





TEDBİREN 110 HANE BOŞALTILDI



Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yangın bölgesinde incelemede bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde çıkan yangına ekiplerin hızlı şekilde müdahaleye başladığını söyledi.





Rüzgarın da etkisiyle yangının kısmen yerleşim alanlarına doğru yayılma eğilimi gösterdiğini aktaran Pehlivan, "Öncelikle şunu ifade edeyim; çok şükür insan, can kaybımız yok. Tedbiren mahallelerimize yakın hanelerde, 110 haneden 450 vatandaşımızı tahliye ettik. Yangın oralara yaklaşmadan bu tedbiri aldığımız için onlarla ilgili herhangi bir sağlık problemi ve benzeri problem yaşamadık. Evlerde de hanelerde de şu an itibarıyla bir problem yok. Sadece ormanlık alan içerisinde metruk bir binanın yandığını arkadaşlar tespit ettiler. İçinde canlının bulunmadığı, yaşam alanı olmayan metruk bir binaydı" dedi.





