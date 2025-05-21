Samanyolu Haber /Gündem / Mersin'deki nefret operasyonunda 10 gözaltı: Gerekçe 'yardım yapmak' /21 Mayıs 2025 14:37

Mersin'deki nefret operasyonunda 10 gözaltı: Gerekçe 'yardım yapmak'

Hizmet Hareketi'ne yönelik Mersin merkezli düzenlenen hukuksuz operasyonla 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan bu kişiler yardım yapmakla suçlanıyor.

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Mersin merkezli 5 ilde Hizmet Hareketi’ne yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. 3 kişinin de arandığı belirtilen operasyonun gerekçesi ise yardım etmek…

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, haklarında adli işlem yapılan ve Hizmet Hareketi ile ‘irtibatlı’ olduğu değerlendirilen kişilere finansal yardımda bulunulduğu iddia edildi.

Konuya ilişkin medyaya servis edilen haberde doğrudan “muavenet” ifadesi kullanılarak mağdur durumdaki ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunanların gözaltına alındığı vurgulandı.

Başsavcılık koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Mersin, Ankara, Antalya, Hatay ve Çorum’daki 12 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı, 3 kişi ise aranıyor.
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