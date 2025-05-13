Samanyolu Haber /Spor / Mert Hakan Yandaş'ın ayağı mı kesilecek: Futbol dünyasını şok eden iddia! /13 Mayıs 2025 09:41

Mert Hakan Yandaş'ın ayağı mı kesilecek: Futbol dünyasını şok eden iddia!

Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş'ın ayağının kesileceği haberleri sosyal medyada hızla yayılırken, haberin doğruluğu merak konusu oldu.

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Uzun yıllardır Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş ile dikkat çeken bir iddia ortaya atılmış ve sarı-lacivertli formayı giyen oyuncunun ayağının kesilebileceği iddia edilmişti.

Söz konusu haberlerin ortaya çıkmasının ardından başarılı oyuncu için endişeli paylaşımlar yapılmıştı. Mert Hakan Yandaş’ın ayağının kesileceği haberinin doğru olup olmadığı en çok araştırılan konular arasında yer almıştı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş’ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada söz konusu iddialar yalanlandı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında "Bugün Oda TV kanalının oyuncumuz Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumu ile ilgili yaptığı haber bütünüyle yalandır. Daha önce açıkladığımız gibi başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuz taburcu olmaya hazırlanmaktadır” denildi.

Mert Hakan Yandaş’ın geçirdiği enfeksiyonun ciddi olduğu ve ayağının bu enfeksiyon nedeniyle kesilebileceği ileri sürülmüştü.
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